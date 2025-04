Rezort nesúhlasí s poslaneckým návrhom zákona o turistických trasách

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR nesúhlasí so súčasnou podobou poslaneckého návrhu zákona o turistických trasách. Nie je podľa neho vhodné, aby takáto legislatíva šla poslaneckou iniciatívou. Ohradilo sa voči tvrdeniam, že návrh poriadne nečítalo a nehľadalo riešenia na jeho podporu. Zákon bol odborne posúdený, predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a vzniesli k nemu pripomienky spolu s ďalšími rezortmi a inštitúciami. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MCRŠ v reakcii na vyjadrenia opozičných poslancov Jána Horeckého a Igora Janckulíka (obaja KDH).



Ministerstvo vypracovalo stanovisko, v ktorom identifikovalo kľúčové nedostatky návrhu. „S týmto stanoviskom sa stotožnila aj Legislatívna rada vlády SR. Návrh spolu so stanoviskom bol následne predložený aj na rokovanie vlády SR,“ tvrdí odbor komunikácie.



Rezort zdôraznil, že problematika turistických trás je dôležitá a zasluhuje si legislatívne ukotvenie. Vzhľadom na jej prierezový charakter, dotýkajúci sa viacerých oblastí verejnej správy a otázok vlastníckeho práva, považuje za nevhodné predkladať takýto návrh formou poslaneckej iniciatívy. Príprave tohto zákona musí podľa MCRŠ predchádzať vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny.



„Návrh zákona, ako ho predložili poslanci za KDH, vykazuje vážne nedostatky - od rozporov s Ústavou SR cez neprimerané zásahy do vlastníckeho práva až po absenciu finančného krytia a metodiky na výpočet náhrad. Okrem toho zasahuje do viacerých platných právnych predpisov, pričom ostávajú nevyrovnané zásadné pripomienky rezortov,“ skonštatoval rezort cestovného ruchu.



Odmieta takisto tvrdenie, že pozmeňujúci návrh odstránil všetky výhrady. Išlo o drobné formálne úpravy, ktoré podľa MCRŠ nijako neriešia systémové, vecné a právne problémy predloženého návrhu. „Vzhľadom na uvedené nemôže ministerstvo so súčasnou podobou poslaneckého návrhu súhlasiť,“ uviedol odbor komunikácie s tým, že legislatíva zasahujúca do vlastníckych práv musí byť výsledkom odbornej, medziodborovej a transparentnej diskusie.



Ministerstvo podľa vlastných slov napriek chýbajúcej legislatíve v oblasti turistických trás vyvíja kroky na podporu turistiky. Pripravuje výzvy zamerané na obnovu a značenie turistických chodníkov, budovanie a rekonštrukciu útulní, osádzanie informačných panelov a navigačných prvkov, ako aj budovanie infraštruktúry - hygienických zariadení, prístreškov či odpočinkových miest. Oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu zároveň podporí sumou 14 miliónov eur.



Opoziční poslanci za KDH tvrdia, že úradníci z ministerstva športu namiesto hľadania riešení hľadajú dôvody, prečo zákon nepodporiť, nečítali ho, nepozreli si pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým do zákona zapracovali pripomienky všetkých ministerstiev. Ten bol podľa nich jednomyseľne prijatý na výbore pre financie aj na výbore pre životné prostredie.



Zákon o turistických trasách z dielne KDH prešiel v decembri minulého roka v Národnej rade SR do druhého čítania, podporila ho celá koalícia i opozícia.