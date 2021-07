Rezort nezbiera informácie o voľných pracovných miestach v školách

Bratislava 30. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nezbiera informácie o voľných pracovných miestach, ktoré ponúkajú školy. Tieto informácie však možno odvodiť z pracovných ponúk, ktoré sú uverejňované prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja. V piatok dopoludnia bol počet voľných pracovných miest 963. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe rezortu školstva.



"Školy sa zameriavajú na obsadenie učiteľských pozícií konkrétnych aprobácií. Ide o aprobácie, kde dlhodobo evidujeme nezáujem absolventov stredných škôl o štúdium učiteľských študijných odborov v konkrétnych aprobáciách – najmä prírodovedných," uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva pre TASR. Ako doplnili, je možné sa domnievať, že zo strany zamestnávateľov môže ísť o potrebu zabezpečenia odbornosti vyučovania, pretože školy sú finančne zainteresované na úrovni odbornosti vyučovania.



V tejto oblasti je školám nápomocný aj zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý umožňuje školám plánovať kvalifikačné vzdelávanie učiteľov, ktorí vyučujú konkrétne predmety neodborne. "Po úspešnom absolvovaní kvalifikačného vzdelávania, ktoré je v súlade s plánom profesijného rozvoja, konkrétnemu učiteľovi prináleží príplatok za profesijný rozvoj, a to vo výške šesť percent tarifného platu a po dobu sedem rokov," poznamenal rezort školstva.



"Dlhodobo v niektorých regiónoch evidujeme, že chýbajú jednotliví učitelia predmetov, prioritne, samozrejme, že matematika, fyzika a chémia, to sú tie štandardné, ale už pociťujeme aj druhú oblasť, a to sú jazykové zručnosti alebo telesná výchova. Myslím si, že by sme sa mali pozrieť na jednotlivé aprobácie alebo spôsoby, ako sa vzdelávajú," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) ešte začiatkom júna. Druhá vec sa podľa neho týka atraktivity finančného ohodnotenia. "Myslím si, že je to dlhodobá otázka a musíme urobiť kroky na to, aby profesia učiteľa všeobecne bola v spoločnosti považovaná a aj odmenená finančne," dodal.