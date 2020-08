Rezort obrany: Časť vojakov by sa mohla vrátiť na misiu v Iraku

Bratislava 5. augusta (TASR) - Časť vojakov Ozbrojených síl (OS) SR stiahnutých z operácie NATO v Iraku v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 by mohla byť opäť nasadená na misiu v auguste a októbri. V priestore operácie Resolute Support Afganistan naďalej zostáva len nevyhnutný personál, tento mesiac sa uskutoční jeho rotácia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



V mieste operácií zostali po prehodnotení bezpečnostnej situácie v mieste nasadenia a zhodnotenia hygienicko-epidemiologickej situácie vojaci zaradení do kategórie "essential personel", teda nevyhnutní na plnenie základných úloh. "Tí, ktorí boli operačnými veliteľstvami posúdení a zaradení do kategórie ako 'non essential personel' (personál plniaci podporné úlohy), sú stále na území Slovenska v tzv. stand-by fáze, čo znamená, že sú pripravení na opätovné vyslanie na plnenie úloh v priestore operácií," priblížila hovorkyňa.



Pre opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu stiahol rezort obrany v apríli z operácie Resolute Support v Afganistane 29 profesionálnych vojakov. Na mieste operácie zostalo 20 príslušníkov OS SR, ktorí tam plnia úlohy v oblasti výcviku afganských bezpečnostných zložiek. O stiahnutí šiestich zo siedmich vojakov z misie v Iraku informovalo MO SR v júni.