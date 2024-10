Rezort obrany chce nakúpiť tisíce ručných a ľahkých pechotných zbraní

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje nakúpiť približne 26.000 ľahkých pechotných zbraní a ručných zbraní kalibru deväť milimetrov. Cenu nákupu odhaduje na 157 miliónov eur bez DPH. Skutočná cena by však podľa rezortu mohla byť nižšia. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MO SR.



Verejné obstarávanie bude rezort realizovať postupom užšej súťaže. "Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti, pričom lehota na predkladanie ponúk je najmenej 40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Vzhľadom na to, že pôjde o užšiu súťaž, budú vyhodnocované všetky predložené ponuky," doplnilo ministerstvo.



Rezort zdôraznil, že na základe trhových konzultácií viacerí uchádzači potvrdili schopnosť dodať zbrane slovenskej výroby. Ministerstvo deklarovalo, že podpora domácej výroby je preň dôležitá. Predpokladanú cenu zákazky sa bude snažiť znížiť.