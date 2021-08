Bratislava 10. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje v prvej fáze nakúpiť 152 kusov pásovej techniky. Predpokladané náklady predstavujú 1,739 miliardy eur s DPH. Obstarávanie by sa mohlo uskutočniť formou vláda-vláda. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.