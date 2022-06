Rezort obrany chce otvoriť aktívne zálohy aj občanom bez skúseností

Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce otvoriť aktívne zálohy aj občanom bez predchádzajúcich vojenských skúseností. Pripravovanú novelu zákona o brannej povinnosti plánuje predložiť na rokovanie vlády najneskôr v novembri. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Návrh novely zákona o brannej povinnosti je momentálne predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania," priblížila hovorkyňa. Rezort predpokladá, že novela zákona by mohla byť účinná už začiatkom roku 2023. Po legislatívnych zmenách by zálohy mali byť dostupné prakticky každému, kto splní zákonom stanovené kritériá.



V súčasnosti môže požiadať o zaradenie do aktívnych záloh občan, ktorý už slúžil v Ozbrojených silách SR, vykonal povinnú vojenskú službu, absolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov (policajný, hasičský, zbor väzenskej a justičnej stráže).