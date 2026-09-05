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Sobota 5. september 2026
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Rezort obrany chce spájať Medzinárodné letecké dni s oslavami SNP

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Na snímke sprava minister obrany SR Robert Kaliňák a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Miroslav Lorinc počas úvodného ceremoniálu v rámci Medzinárodných leteckých dní MO SR 2026 (IMAD 2026) v Piešťanoch v sobotu 5. septembra 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

Podľa Kaliňáka je tohtoročné podujatie úspešné aj vzhľadom na počet návštevníkov.

Autor TASR
,aktualizované 
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Piešťany 5. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce v budúcnosti spájať Medzinárodné letecké dni s oslavami Slovenského národného povstania (SNP). Tohtoročné letecké dni v Piešťanoch sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) skúškou pred plánovaným návratom podujatia na Letisko Sliač. Rezort ich tento rok po prvý raz organizuje bez účasti súkromných spoločností. Uviedol to v sobotu minister obrany na Medzinárodných leteckých dňoch MO SR v Piešťanoch.

Chceli sme si to vyskúšať ešte predtým než budúci rok, verím, budeme slávnostne otvárať letisko Sliač,“ ozrejmil. Termín leteckých dní by sa preto v budúcnosti mal pohybovať okolo 29. augusta podľa toho, na ktorý deň pripadne víkend. Tohtoročné podujatie v Piešťanoch organizuje rezort v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Piešťany.



Podľa Kaliňáka je tohtoročné podujatie úspešné aj vzhľadom na počet návštevníkov. Za dôležitý označil priamy kontakt verejnosti s Ozbrojenými silami SR a prezentáciu ich pozemnej a leteckej techniky.
Na snímke lietadlá letky Ministerstva vnútra SR počas leteckej ukážky v rámci Medzinárodných leteckých dní MO SR 2026 (IMAD 2026) v Piešťanoch v sobotu 5. septembra 2026. Na snímke lietadlá letky Ministerstva vnútra SR počas leteckej ukážky v rámci Medzinárodných leteckých dní MO SR 2026 (IMAD 2026) v Piešťanoch v sobotu 5. septembra 2026.
Foto: TASR - Martin Medňanský

Zároveň potvrdil pokračovanie rokovaní s českou stranou o možnom nákupe lietadiel Aero L-39 Skyfox. Podľa neho Slovensko preferuje obchody, ktoré prinášajú výhody pre obe strany a v ktorých časť zákaziek smeruje slovenským spoločnostiam.

Ako príklad uviedol rokovania o lietadlách KC-390, ktoré prevádzkuje české letectvo. Podľa ministra sa diskutuje o možnosti, aby približne tretina hodnoty takéhoto obchodu skončila v slovenských spoločnostiach, či už prostredníctvom nákupu slovenskej techniky alebo inou formou spolupráce.



O skyfoxoch podľa ministra slovenská strana naďalej odborne rokuje s českým rezortom obrany. Lietadlo označil za jednu z možností na plnenie úloh súvisiacich aj s rastúcim využívaním dronov. Podľa jeho slov môže byť Skyfox vhodnou alternatívou najmä pri potrebe reagovať na nové typy prúdových bezpilotných prostriedkov.
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