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Rezort obrany chce spájať Medzinárodné letecké dni s oslavami SNP
Podľa Kaliňáka je tohtoročné podujatie úspešné aj vzhľadom na počet návštevníkov.
Autor TASR,aktualizované
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Piešťany 5. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce v budúcnosti spájať Medzinárodné letecké dni s oslavami Slovenského národného povstania (SNP). Tohtoročné letecké dni v Piešťanoch sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) skúškou pred plánovaným návratom podujatia na Letisko Sliač. Rezort ich tento rok po prvý raz organizuje bez účasti súkromných spoločností. Uviedol to v sobotu minister obrany na Medzinárodných leteckých dňoch MO SR v Piešťanoch.
„Chceli sme si to vyskúšať ešte predtým než budúci rok, verím, budeme slávnostne otvárať letisko Sliač,“ ozrejmil. Termín leteckých dní by sa preto v budúcnosti mal pohybovať okolo 29. augusta podľa toho, na ktorý deň pripadne víkend. Tohtoročné podujatie v Piešťanoch organizuje rezort v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Piešťany.
Podľa Kaliňáka je tohtoročné podujatie úspešné aj vzhľadom na počet návštevníkov. Za dôležitý označil priamy kontakt verejnosti s Ozbrojenými silami SR a prezentáciu ich pozemnej a leteckej techniky.
Zároveň potvrdil pokračovanie rokovaní s českou stranou o možnom nákupe lietadiel Aero L-39 Skyfox. Podľa neho Slovensko preferuje obchody, ktoré prinášajú výhody pre obe strany a v ktorých časť zákaziek smeruje slovenským spoločnostiam.
Ako príklad uviedol rokovania o lietadlách KC-390, ktoré prevádzkuje české letectvo. Podľa ministra sa diskutuje o možnosti, aby približne tretina hodnoty takéhoto obchodu skončila v slovenských spoločnostiach, či už prostredníctvom nákupu slovenskej techniky alebo inou formou spolupráce.
O skyfoxoch podľa ministra slovenská strana naďalej odborne rokuje s českým rezortom obrany. Lietadlo označil za jednu z možností na plnenie úloh súvisiacich aj s rastúcim využívaním dronov. Podľa jeho slov môže byť Skyfox vhodnou alternatívou najmä pri potrebe reagovať na nové typy prúdových bezpilotných prostriedkov.
„Chceli sme si to vyskúšať ešte predtým než budúci rok, verím, budeme slávnostne otvárať letisko Sliač,“ ozrejmil. Termín leteckých dní by sa preto v budúcnosti mal pohybovať okolo 29. augusta podľa toho, na ktorý deň pripadne víkend. Tohtoročné podujatie v Piešťanoch organizuje rezort v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Piešťany.
Podľa Kaliňáka je tohtoročné podujatie úspešné aj vzhľadom na počet návštevníkov. Za dôležitý označil priamy kontakt verejnosti s Ozbrojenými silami SR a prezentáciu ich pozemnej a leteckej techniky.
Zároveň potvrdil pokračovanie rokovaní s českou stranou o možnom nákupe lietadiel Aero L-39 Skyfox. Podľa neho Slovensko preferuje obchody, ktoré prinášajú výhody pre obe strany a v ktorých časť zákaziek smeruje slovenským spoločnostiam.
Ako príklad uviedol rokovania o lietadlách KC-390, ktoré prevádzkuje české letectvo. Podľa ministra sa diskutuje o možnosti, aby približne tretina hodnoty takéhoto obchodu skončila v slovenských spoločnostiach, či už prostredníctvom nákupu slovenskej techniky alebo inou formou spolupráce.
O skyfoxoch podľa ministra slovenská strana naďalej odborne rokuje s českým rezortom obrany. Lietadlo označil za jednu z možností na plnenie úloh súvisiacich aj s rastúcim využívaním dronov. Podľa jeho slov môže byť Skyfox vhodnou alternatívou najmä pri potrebe reagovať na nové typy prúdových bezpilotných prostriedkov.