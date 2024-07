Rezort obrany chce urobiť podporné opatrenia v oblasti regrutácie

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce upraviť a realizovať podporné opatrenia v oblasti regrutácie a stabilizácie vojakov. Dôvodom je pretrvávajúca nenaplnenosť v Ozbrojených silách (OS) SR a vysoká odchodovosť profesionálnych vojakov. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a zmenách ďalších zákonov, ktorú predložil rezort do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



Vojakovi by malo podľa materiálu patriť za každý rok trvania štátnej služby od jedného roka do troch rokov, od piatich do desiatich rokov, od 16 do 25 rokov a od 38 rokov zvýšenie hodnostného platu o jedno percento vrátane zvýšenia funkčnej tarify. Vojak by mal za štvrtý rok trvania štátnej služby dostať zvýšenie platu o päť percent. Za každý rok trvania štátnej služby od 11 rokov do 15 rokov a od 26 rokov do 37 rokov by sa vojakom mal zvýšiť plat o dve percentá, priblížilo MO.



"Zotrvanie mladého perspektívneho vojenského personálu v štátnej službe a takisto kvalifikovaného a skúseného vojenského personálu vo fyzickom veku približne 40 rokov je v aktuálnej personálnej nenaplnenosti ozbrojených síl zásadné," vysvetlilo.



Upraviť by sa podľa MO mal aj spôsob vyplácania aktivačného príspevku tak, aby motivoval ľudí na vstup do štátnej služby profesionálneho vojaka. Navrhuje preto, aby sa vyplácal vcelku a na začiatku služobnej kariéry vojaka.



Ďalej ministerstvo navrhuje vyplácať vojakovi v prípravnej štátnej službe k minimálnej mzde stabilizačný príspevok. Patriť by mal vojakovi mesačne vo výške 40 percent platu profesionálneho vojaka druhého stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify a hodnostného platu. Táto suma by sa následne mala vynásobiť koeficientom pre hlavné mesto, krajské mestá či okresné mestá.



Vojakom by sa mohol zvýšiť nárok dodatkovej dovolenky na desať služobných dní po skončení ich vyslania mimo Slovenska. Okrem toho chce MO rozšíriť okruh profesionálnych vojakov, ktorým možno poskytnúť preventívnu rehabilitáciu. Má ísť o vojakov v dočasnej štátnej službe, ktorí dosiahnu najmenej 45 rokov. "Širšie využitie preventívnej rehabilitácie vo forme aktívneho odpočinku sa navrhuje najmä z dôvodu uspokojenia oprávnených potrieb profesionálnych vojakov dochádzajúcich za rodinou z miesta výkonu štátnej služby vzdialeného od miesta trvalého pobytu bez možnosti denného dochádzania," tvrdí.



Vojaci by podľa návrhu mohli poberať materské, a to najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, najdlhšie však do troch rokov veku dieťaťa. Rezort ozrejmil, že do obdobia trvania rodičovskej dovolenky by sa započítavalo aj služobné voľno v rozsahu desať služobných dní vojakovi pri príležitosti narodenia dieťaťa.



MO ďalej navrhuje nový druh odmeny, ktorý má podporovať individuálne vzdelávanie vojakov v cudzích jazykoch. Má sa takisto odstrániť mechanizmus dorovnávania platu vojaka prvého stupňa na úroveň minimálnej mzdy.



Zároveň sa má doplniť možnosť vymenovať do vojenskej hodnosti čatár alebo poručík alebo povýšiť profesionálneho vojaka, ktorý je vyčlenený na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenska v medzinárodnej organizácii na území SR. Ministerstvo chce taktiež znížiť administratívne zaťaženie služobného úradu a občanov žiadajúcich o prijatie do štátnej služby.