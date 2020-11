Rezort obrany chce zvýšiť záujem o aktívne zálohy, pripravuje novelu

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje novelu zákona, ktorá má zvýšiť záujem o aktívne zálohy. Projekt má byť dostupnejší širokému okruhu občanov. Verejnosti by novelu mohli predstaviť ku koncu roka 2021. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Východiskovým materiálom pre novelu zákona je Koncepcia prípravy občanov, ktorí majú brannú povinnosť, na obranu štátu," priblížila hovorkyňa. Dokument sa v súčasnosti pripravuje.



Do aktívnych záloh sa na rok 2021 prihlásilo 57 nových záujemcov. Rezort pôvodne avizoval, že plánuje vycvičiť 330 uchádzačov. Zvýšenie záujmu o tento projekt je podľa hovorkyne pre rezort prioritou.



"V súčasnosti bol proces posudzovania záujemcov pozastavený z dôvodu zapojenia príslušníkov Personálneho úradu Ozbrojených síl SR do operácie Spoločná zodpovednosť," dodala Kovaľ Kakaščíková. Dokončenie posudzovania zdravotného stavu záujemcov a vykonanie psychologického vyšetrenia plánujú v závere mesiaca.