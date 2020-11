Rezort obrany: Dnes sa do 12.00 otestovalo 1,5 milióna ľudí

Bratislava 8. novembra (TASR) - Do nedele do 12.00 h otestovali na COVID-19 v rámci druhého kola plošného testovania 1.556.100 ľudí, z toho 9783 bolo identifikovaných ako pozitívnych. Miera infekčnosti tak predstavuje 0,628 percenta. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



V súčasnosti je na Slovensku otvorených 2670 odberových miest, otvorené sú do 20.00 h. „Vyzývam ľudí, aby využili túto možnosť bezplatného zistenia svojho zdravotného stavu. Okrem seba tak chránime aj zdravie našich blízkych,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



V prípade, že majú obyvatelia záujem o test, no nimi preferované odberové miesto zažíva väčší nápor, minister odporúča navštíviť iné, prioritne v 45 červených okresoch.