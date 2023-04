Rezort obrany dopĺňa technický personál pre lietadlá Spartan

Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR dopĺňa technický personál pre dve lietadlá C-27J Spartan. U talianskej spoločnosti Leonardo objednalo výcvik v hodnote 414.878 eur bez DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri a vyjadrenia hovorkyne ministerstva Martiny Kakaščíkovej.



"Zmluva umožňuje vyškoliť celkovo 22 príslušníkov 46. krídla Kuchyňa – technikov v štyroch rôznych špecializáciách. Realizácia výcviku sa predpokladá v období od júna do konca novembra 2023," priblížila hovorkyňa.



Dôvodom uzavretia zmluvy je podľa Kakaščíkovej okrem zabezpečenia dostatočného množstva personálu na servisné práce tzv. vyššieho rozsahu aj zastupiteľnosť a prirodzená obmena personálu vzhľadom na odchod technikov do zálohy.



V budúcnosti sa má výcvik realizovať podľa potrieb 46. krídla Kuchyňa v závislosti od plnených úloh, výcviku nových príslušníkov krídla a odchodovosti personálu.



Ministerstvo obrany zároveň potvrdilo, že lietadlá Spartan opäť lietajú. "Naposledy Spartan lietal 24. apríla tohto roka," deklarovala hovorkyňa.



Podľa medializovaných informácií publikovaných začiatkom marca boli lietadlá niekoľko mesiacov na zemi, keďže Slovensko nemalo zazmluvnený servis. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď to pre TV Markíza zdôvodnil zle pripravenou zmluvou, ktorú zdedil od predchodcov. Zmluva na lietadlá bola uzavretá v roku 2014.