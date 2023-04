Rezort obrany eviduje 149 žiadostí o dotáciu na bezpečnostné projekty

Bratislava 8. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR zatiaľ eviduje 149 žiadostí o dotáciu na projekty týkajúce sa obrany a bezpečnosti štátu. Na zámer vyčlenilo spolu 500.000 eur. O podpore projektov rozhodne komisia, ktorá zasadne po kompletizácii žiadostí v nasledujúcich týždňoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kakaščíková.



"Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu na vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané napríklad na podporu výchovy občanov SR k vlastenectvu, informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii, prezentáciu ozbrojených síl SR, ako aj podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov," načrtla hovorkyňa.



Dotácia môže smerovať aj na podporu procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl SR či ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny.



O podporu projektov mohli do konca marca požiadať občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, ale tiež mestá a obce.