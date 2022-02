Rezort obrany eviduje štyroch záujemcov o funkciu riaditeľa Múzea SNP

Bratislava 28. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR k pondelku eviduje štyri prihlášky do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania (SNP). Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ako uvádza ministerstvo v oznámení na webe, výberové konanie sa bude konať vo viacerých dňoch v termíne 7. až 29. marca. Prebiehať bude formou písomného testu alebo ústnych pohovorov s výberovou komisiou, prípadne oboch častí. Súčasťou má byť tiež verejné vypočutie užšieho výberu prihlásených uchádzačov.



Múzeum SNP v súčasnosti na základe dočasného poverenia vedie Marian Uhrin. Dlhoročným riaditeľom múzea bol až do septembra 2021 Stanislav Mičev, ktorého vlani odvolala ministerka kultúry. Od začiatku roka patrí múzeum do rezortu obrany.