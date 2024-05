Rezort obrany hľadá riaditeľa BARMO a vojenskej nemocnice v Ružomberku

Bratislava 4. mája (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR hľadá nového riaditeľa Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (BARMO) a Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Oznámenia o vyhlásení výberového konania zverejnilo na svojom webe. Prihlásiť sa možno do 14. mája.



Rezort chce tiež obsadiť voľné miesto v predstavenstve rezortnej akciovej spoločnosti HOREZZA, kam sa možno hlásiť do 13. mája. Dvoch členov predstavenstva hľadá do akciovej spoločnosti Letecké opravovne Trenčín s možnosťou posielania žiadostí do 13. mája. Záujemcovia o post člena Dozornej rady Vojenské lesy a majetky SR môžu poslať žiadosť do 21. mája.