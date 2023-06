Rezort obrany hľadá v oblasti protivzdušnej obrany aj vlastné riešenie

Bratislava 19. júna (TASR) - V oblasti protivzdušnej obrany hľadá rezort obrany popri pomoci spojencov aj vlastné riešenie. Oslovil preto 11 krajín s výrobným potenciálom pre požadované systémy. Odpovede s ponukami očakáva do konca júla. Následne tím odborníkov Ministerstva obrany (MO) SR vyhodnotí doručené ponuky na základe vopred určených kritérií a stanoví výsledné poradie. TASR o tom informovala Mária Precner z komunikačného odboru MO SR.



Slovensko po sumarizácii požiadaviek odštartovalo proces hľadania riešenia v oblasti vlastnej protivzdušnej obrany. Pôjde o dlhodobý a postupný proces. Spôsobilosti protivzdušnej a protiraketovej obrany budú získavané v rámci štyroch etáp. Aktuálne rezort pracuje na prvej etape. Tento projekt chce pripraviť tak, aby vláda mohla rozhodnúť o jeho realizácii v čo najkratšom čase.



"Súčasťou prvej etapy je obstaranie mobilného protilietadlového raketového kompletu stredného dosahu s nosičom a 12 prenosných protilietadlových raketových kompletov spolu s logistickou podporou, nosičmi a ďalšími súčasťami v hodnote do 200 miliónov eur," vysvetlilo MO. Realizácia je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035. Financovaná bude z plánovaného rozpočtu ministerstva.



Protivzdušná obrana je podľa ministra obrany Martina Sklenára jednou z kľúčových spôsobilostí pre zabezpečenie obrany SR. "Potrebu vlastnej komplexnej a modernej protivzdušnej obrany vnímame dlhodobo. Na konci procesu pôjde o integrovanú sústavu mnohých vzájomne prepojených systémov, samozrejme, plne kompatibilnú s aliančnými kapacitami, pripravenú podporovať ochranu vzdušného priestoru Európskej únie a Aliancie," poznamenal Sklenár.



Tvrdí, že prioritou je kvalita a efektivita podľa stanovených požiadaviek ozbrojených síl a ďalších odborníkov. Taktiež transparentnosť a možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce. Tú by podľa Sklenára mal garantovať medzivládny spôsob obstarania.



Šéf rezortu obrany odcestoval do francúzskeho Paríža, kde sa v pondelok zúčastňuje na Konferencii ministrov obrany k otázkam protivzdušnej obrany európskych krajín. Fórum ponúka príležitosť na hľadanie spoločného európskeho prístupu a stratégie v otázkach protivzdušnej obrany kontinentu schopnej čeliť vzdušným hrozbám 21. storočia.