Rezort obrany hodnotí fungovanie svojej škôlky veľmi pozitívne

Bratislava 7. júna (TASR) - Ministerstvo obrany SR hodnotí prvý rok fungovania svojej rezortnej materskej školy veľmi pozitívne. Počas školského roka sa záujem o zariadenie zo strany rodičov zvyšoval. Pre TASR to uviedol vedúci tlačového oddelenia rezortu Michal Bachratý.



„Rodičia hodnotia kladne najmä jej personál, moderné vybavenie, ponuku krúžkov a environmentálne zameranie. Materská škola má dostatok kvalifikovaného personálu, ako aj kvalitné pomocné sily. Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci prejavujú veľký záujem o umiestnenie svojich detí v našom zariadení, čo sa prejavuje aj v množstve podaných prihlášok o prijatie,“ uviedol. Bachratý dodal, že kapacita škôlky bude v budúcom školskom roku plne naplnená.



Ministerstvo obrany SR otvorilo v tomto školskom roku materskú školu pre deti svojich zamestnancov. Okrem riaditeľky v nej pracuje šesť učiteliek a má kapacitu 60 detí. Škôlka je v areáli ministerstva v Bratislave.



Ministerstvo plánuje podobné objekty zriadiť aj v ďalších svojich areáloch v iných mestách Slovenska. Postupne by v nich chcelo spustiť aj rôzne krúžky. Mohlo by ísť napríklad o vyučovanie cudzích jazykov.



Budovanie škôlky začalo ministerstvo ešte za bývalého vedenia. Rezort pôvodne plánoval škôlku otvoriť skôr. Časť nákladov pokryl plán obnovy a odolnosti.