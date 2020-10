Rezort obrany: Informačný leták obsahuje starý termín testovania

Bratislava 28. októbra (TASR) - Informačný leták, ktorý by mala v týchto dňoch dostať do schránky každá domácnosť, obsahuje starý termín plošného testovania na ochorenie COVID-19, teda od piatka do nedele. „Záväzne však platí, že testovať sa bude iba v sobotu a v nedeľu,“ upozornil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ako vysvetlil rezort obrany, s distribúciou letákov začali už minulý týždeň, teda ešte pred zmenou termínov testovania. O skrátení testovania na dva dni rozhodol v pondelok (26. 10.) ústredný krízový štáb.



Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu (31. 10. a 1. 11.). Odberné miesta budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h s tým, že posledné stery budú realizovať do 21.30 h.