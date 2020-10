Rezort obrany má v roku 2021 hospodáriť so sumou 1,22 miliardy eur

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2021 hospodáriť so sumou 1,22 miliardy eur. Celkové výdavky na obranu majú dosiahnuť 1,68 miliardy eur, čo predstavuje 1,76 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Výdavky na ďalšie roky sú plánované v súlade so záväzkom členských štátov NATO do roku 2024 zvýšiť investície do obrany na dve percentá HDP. Celková suma na obranu je oproti roku 2020 nižšia. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.



Výdavky SR na obranu sú podľa materiálu dlhodobo porovnateľné s referenčnými krajinami, teda krajinami s podobnou štartovacou pozíciou či skupinou vybraných spojencov, ktoré sú pre SR vzorom. "Priemer členských krajín NATO v EÚ za roky 2012 – 2018 dosiahol 1,35 percenta HDP, priemer Slovenska v rovnakom období bol 1,09 percenta HDP," uvádza sa v návrhu s tým, že rast výdavkov na obranu medzi rokmi 2012 až 2019 patril medzi štyri najvyššie zo všetkých krajín NATO.



V minulých rokoch malo Slovensko nadpriemerné výdavky na personál a podpriemerné výdavky na ostatnú prevádzku a infraštruktúru. V investovaní do modernizácie výzbroje patrí v porovnaní s referenčnými skupinami k priemeru, ako vysvetľuje materiál.



MO SR má v kapitole Rozvoj obrany vyčlenenú sumu 116 miliónov eur. Celkové výdavky na rozvoj obrany sú plánované vo výške 562 miliónov eur. V rámci programu Obrana sú navrhované výdavky na rok 2021 v sume 1,1 miliardy eur, pre MO SR je vyčlenených 979 tisíc eur. Určené sú najmä na činnosť OS SR, na špeciálnu podporu, bezpečnostnú podporu, správu nehnuteľného majetku a na činnosť desiatich rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR.



Suma 1,24 milióna eur je pridelená v rámci medzirezortných programov na oblasť výskumu a vývoja na podporu obrany štátu, účasti civilných expertov a aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR, oficiálnej rozvojovej pomoci a realizácie II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR. MO SR je gestorom medzirezortného programu Podpora obrany štátu, z celkovej sumy 3,83 milióna eur disponuje 1,05 miliónom eur.