Rezort obrany: Mier a bezpečnosť sú hodnoty, ktoré treba chrániť
Bezpečnosť Slovenska podľa nej nestojí len na zmluvách a partnerstvách, ale stojí na ľuďoch a ochote chrániť demokraciu, slobodu a dôstojnosť každého človeka.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Štyri roky obrany pred ruskou agresiou sú dôkazom, že mier a bezpečnosť patria k hodnotám, ktoré treba chrániť. Na sociálnej sieti to pri príležitosti štvrtého výročia vypuknutia vojny na Ukrajine uviedli Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR).
„Ďalšie, už štvrté, výročie bezprecedentnej plnoformátovej ruskej invázie na Ukrajinu nám pripomína, aké krehké sú hodnoty, ktoré sme ešte nedávno považovali za isté. Mier. Bezpečie. Sloboda. Hodnoty, ktoré dnes už nevnímame ako samozrejmosť, ale ako dar – a zároveň záväzok,“ napísali OS SR.
Ako podotkli, svet sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým a o to viac je potrebné stáť pri sebe. „Potrebujeme spolupatričnosť, ktorá nás spája silnejšie než strach rozdeľuje. Potrebujeme solidaritu, ktorá dáva nádej. Potrebujeme jednotu, ktorá je našou najväčšou silou,“ uviedla armáda.
Bezpečnosť Slovenska podľa nej nestojí len na zmluvách a partnerstvách, ale stojí na ľuďoch a ochote chrániť demokraciu, slobodu a dôstojnosť každého človeka. „Dnes myslíme na všetkých, ktorí so zbraňou v ruke bránia svoju vlasť, svoje rodiny a svoju budúcnosť. Vyjadrujeme im hlboký rešpekt a úctu. Ich odvaha je pripomienkou, že sloboda má svoju cenu – a že za ňu stojí bojovať,“ vyhlásili OS SR.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
