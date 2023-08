Rezort obrany: Na Kališti spomínali na obete nacistických represálií

Kalište 12. augusta (TASR) - Na mieste bývalej obce Kalište v Banskobystrickom okrese, ktorú pred 78 rokmi vypálili nacisti tesne pred oslobodením, sa v sobotu uskutočnilo tradičné spomienkové podujatie Stretnutie generácií. Za Ministerstvo obrany (MO) SR prišiel vzdať úctu obetiam nacistických represálií generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák, ako aj zástupcovia miestnej samosprávy a široká verejnosť. TASR o tom informoval Matúš Pačinda z komunikačného odboru rezortu obrany.



"Kalište je príbehom slovenských obcí, ktorých obyvatelia na vlastnej koži pocítili neľudské konanie nemeckých vojenských a bezpečnostných jednotiek ako trest za to, že napriek reálnemu riziku perzekvovania zo strany represívnych orgánov vojnovej Slovenskej republiky - a neskôr aj okupačných nemeckých vojsk - nezištne pomáhali ilegálnemu domácemu odbojovému hnutiu i našim rasovo prenasledovaným občanom. Aj vďaka ich nesmiernej odvahe, obetavosti a nezlomnosti dnes máme možnosť žiť v mieri a slobode," zdôraznil Kozák.



Účastníci pietnej spomienky si tiež pripomenuli tragický osud obyvateľov viac než 110 slovenských obcí, ktorým nemecké okupačné jednotky s pomocou slovenských prisluhovačov vzali nielen ich domovy a majetok, ale v mnohých prípadoch aj to najcennejšie, ich životy.



"Kalište ako obec aj ako symbol vypálených obcí na Slovensku je pre nás historicky cenným poznaním, aké hrôzy nám prinášajú vojnové konflikty. Práve preto by sme si mali tieto udalosti pripomínať a nezabúdať na utrpenie nevinných obetí," uviedol riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Marian Uhrin.



Zo 42 domov v Kališti zostalo po útoku nacistov iba šesť. Obec zanikla a už nikdy sa do nej nevrátil život. Dnes sa tam nachádzajú iba základy zbúraných a vypálených domov, cintorín, dva zrekonštruované domy s kaplnkou a hroby obetí. Areál Kališťa, ktorý je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou, má v správe Múzeum SNP.