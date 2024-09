Rezort obrany nakúpil 104 mikrobusov, zaplatí za ne osem miliónov eur

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR nakúpilo 104 mikrobusov v rôznych prevedeniach. Spolu za ne zaplatí viac ako 8,2 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



Jednotková cena vozidiel sa podľa materiálov pohybuje v závislosti na type vozidla od asi 73.400 eur až po približne 92.000 eur.



Mikrobusy rezortu podľa zmluvy dodá spoločnosť MB Panónska, odovzdať ich musí do konca novembra. Päťdesiatštyri z nich rezort preberie na zásobovacej základni v Nemšovej. Ostatné dodávateľ ministerstvu doručí do kasární v bratislavských Vajnoroch.