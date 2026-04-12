Nedela 12. apríl 2026
Rezort obrany nakúpil nábytok a žalúzie za vyše tri milióny eur

Na snímke podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

V dokumente nie je presne uvedené, aké položky Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany objednala.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Rezort obrany nakúpil nábytok a exteriérové žalúzie za viac ako tri milióny eur. Vybavenie dodá spoločnosť Drevona Interiors. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.

V dokumente nie je presne uvedené, aké položky Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany objednala. Vyplýva z neho, že väčšina rozpočtu nákupu je určená na zariadenie v „Objekte Hviezda“, je to viac ako 2,4 milióna eur z celkovej sumy.

Firma a jej subdodávatelia spolu s vybavením dodajú aj dopravu, inštaláciu a likvidáciu odpadu spojeného s novým nábytkom. Objednávku musia dodať do desiatich týždňov od začiatku účinnosti zmluvy, teda od piatka (10. 4.).
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

DANKO: Poďme spolu s Maďarmi bojovať za ruskú ropu a nehádajme sa