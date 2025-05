Rezort obrany nakupuje autá typu pick-up za vyše 4,2 milióna eur

Bratislava 25. mája (TASR) - Ministerstvo obrany nakupuje 102 áut typu pick-up v celkovej hodnote vyše 4,2 milióna eur. Dodá ich spoločnosť Todos z Bratislavy. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



„Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v požadovanom množstve v termíne najneskôr do 30. novembra 2025. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru je možné realizovať aj postupným čiastkovým plnením,“ uvádza sa v zmluve.



Časť vozidiel má dodávateľ priviezť na zásobovaciu základňu Nemšová. Zvyšok rezort preberie v bratislavských Duklianskych kasárňach. Niektoré vozidlá majú automatickú prevodovku. Ich výkon sa pohybuje od 140 do 150 kilowattov. Všetky majú mať pohon všetkých štyroch kolies.