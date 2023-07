Rezort obrany: Nasadenie španielskych vojakov sa očakáva až v januári

Bratislava 18. júla (TASR) - Nasadenie španielskych vojakov do mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku (MN BG SVK) očakáva rezort obrany najskôr v januári 2024. Konkrétne spôsobilosti a počty by mali byť známe po jesennom cvičení. Celkový počet vojakov v bojovej skupine nemá presiahnuť 3000, ako určuje platný mandát. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Približne 400 španielskych vojakov sa na jeseň zúčastní cvičenia DEPLOYEX, kde budú spoločne s MN BG SVK precvičovať nasadenie španielskeho kontingentu do mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku. Na základe toho budeme neskôr nastavovať konkrétne spôsobilosti, ako aj počty príslušníkov," vysvetlil rezort.



Na samite NATO vo Vilniuse avizovalo posilnenie slovenskej jednotky aj Česko. "Česká republika aktuálne prispieva jedným práporom s celkovo približne 450 vojakmi. Sme radi, že aj do budúcnosti môžeme naďalej počítať s českým príspevkom. Česká strana identifikovala aj dodatočné posily, ktoré však prídu na Slovensko až v prípade významného zhoršenia bezpečnostnej situácie," priblížilo ministerstvo. Konkrétne počty budú predmetom ďalších rokovaní.



Ministerstvo dodalo, že príspevky jednotlivých krajín do mnohonárodnej bojovej skupiny NATO sa prirodzene menia podľa potrieb a aktuálnej bezpečnostnej situácie. "Vždy ide o vopred koordinovaný spojenecký krok, ktorý je štandardnou súčasťou každého medzinárodného zoskupenia. O prípadných zmenách budeme verejnosť včas informovať," poznamenalo. V súčasnosti pôsobí v rámci skupiny NATO na Slovensku približne 1000 profesionálnych vojakov.



Mnohonárodné bojové skupiny v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO vznikli ako odstrašujúci nástroj Aliancie v reakcii na anexiu Krymu. Po útoku Ruska na Ukrajinu sa členské štáty Aliancie zhodli na zriadení mnohonárodných bojových skupín eFP pozdĺž celého východného krídla NATO vrátane Slovenska.