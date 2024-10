Rezort obrany o zmenách v DCA rokuje aj s inými ministerstvami

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR rokuje o zmenách v Dohode o obrannej spolupráci (DCA) SR a USA aj s inými slovenskými ministerstvami, ktorých sa téma dotýka. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MO SR. Detailné informovanie o zmenách však naďalej považuje za predčasné.



"Vzhľadom k tomu, že v minulosti zmluvný rámec nebol diskutovaný s dotknutými ministerstvami alebo ich pripomienky boli takmer vždy odmietnuté, jednotlivé ministerstvá takúto otvorenú diskusiu vítajú," uviedol rezort. Zdôraznil, že rokuje aj s partnermi v USA.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po nástupe do funkcie informoval, že DCA uzavretú v roku 2022 bude nutné upraviť. Zmluvu vtedy označil za nešťastne naformulovanú.



Dohoda upravuje napríklad využitie vojenských letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač americkými ozbrojenými silami. Mala by platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.