Rezort obrany objednal búracie práce na leteckej základni Sliač

Bratislava 2. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany SR objednalo búracie práce na leteckej základni Sliač. Zmluvu uzavrelo so spoločnosťou Erigom SK. Za práce zaplatí takmer 760.000 eur bez DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.



„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi dielo odovzdá najneskôr do 120 dní odo dňa odovzdania staveniska,“ uvádza sa v dokumente. Zmluva nadobudla účinnosť vo štvrtok (31. 7.).