Rezort obrany očakáva verejné obstarávanie na opravu letiska Sliač

Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR očakáva v blízkej budúcnosti vyhlásenie verejného obstarávania na ďalšie časti rekonštrukcie letiska Sliač, na ktorom majú parkovať stíhačky F-16. Pre TASR to uviedol vedúci tlačového oddelenia MO SR Michal Bachratý. Pripomenul, že verejné obstarávanie na budovanie a opravu rolovacích dráh rezort vyhlásil v novembri minulého roka.



"Koncom roka 2024 bola uzatvorená zmluva o dielo na výstavbu novej garážovej haly na uskladnenie, parkovanie pre podpornú techniku a na opravu viacerých hál Husár v priestoroch 81. krídla Sliač," informoval Bachratý.



Najväčší rozsah prác sa podľa šéfa tlačového oddelenia týka práve budovania nových dráh a stojísk. Ako dodal, tieto časti rekonštrukcie letiska by mali byť dokončené v rokoch 2026 až 2027.



Ministerstvo v minulosti informovalo, že celková cena za rekonštrukciu bude známa až po uzavretí zmlúv na práce. Letisko Sliač by mohlo byť na stíhačky F-16 pripravené do troch až piatich rokov. Rekonštrukciu letiska odsúhlasila vláda ešte v roku 2019 za ministra za SNS Petra Gajdoša.