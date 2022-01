Rezort obrany odmieta povinné očkovanie pre všetkých vojakov

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR odmieta, že by bolo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 povinné pre všetkých vojakov Ozbrojených síl (OS) SR. Uviedlo to v reakcii na tvrdenia šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho, ktorý v pondelok kritizoval povinnosť očkovania vojakov.



Ministerstvo vysvetlilo, že povinné očkovanie sa podľa doplnku nariadenia náčelníka Generálneho štábu OS SR týka napríklad vojakov, ktorí chodievajú na zahraničné služobné cesty, na výcvik a cvičenia či pôsobia v medzinárodnom krízovom manažmente.



"Zámerom je nutné udržanie akcieschopnosti OS SR a pripravenosť na plnenie stanovených úloh a v neposlednom rade to od nás vyžadujú partnerské krajiny, v ktorých vojaci pôsobia," spresnila hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Doplnila, že povinné očkovanie sa týka aj novoprijímaných vojakov.



Pellegrini vyhlásil, že s informáciami o povinnom očkovaní sa na neho pred Vianocami obrátili členovia armády z Trenčína. "Vedenie im nariaďuje, aby do 21. januára 2022 povinne absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a aby v zmysle pokynov Národného centra zdravotníckych informácií absolvovali druhú a tretiu dávku," povedal. Pripúšťa diskusiu o možnej referendovej otázke o súhlase ľudí s povinným očkovaním proti ochoreniu COVID-19.



Rezort obrany pripomenul, že povinnosť podrobiť sa očkovaniu umožňuje zákon o štátnej službe a bol prijatý vládou, ktorej súčasťou bol aj Pellegrini. Ten na pondelkovej tlačovej konferencii vyjadril nesúhlas s povinným očkovaním proti ochoreniu COVID-19, nie s povinným očkovaním vo všeobecnosti.



Ministerstvo požiadalo príslušníkov Ozbrojených síl SR, aby nešírili paniku a informácie, z ktorých politici vyberajú čiastkové a z kontextu vytrhnuté state.