Rezort obrany odmietol pripomienky GP k návrhu obrannej dohody s USA

Bratislava 10. januára (TASR) - Zástupcovia Ministerstva obrany (MO) SR odmietli pripomienky Generálnej prokuratúry (GP) SR k návrhu obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan. Ministerstvo tvrdí, že sa väčšina z 35 zásadných pripomienok netýkala vecnej pôsobnosti GP SR.



"Zásadné pripomienky GP SR boli prerokované len vo všeobecnej rozprave, neboli prerokované vecne a po jednotlivých bodoch, žiadna pripomienka nebola akceptovaná a rozpory neboli odstránené," priblížil Skladan. Návrh obrannej dohody si podľa jeho slov vyžaduje odbornú a vecnú diskusiu, čo sa v tomto prípade nestalo.



Rezort obrany potvrdil, že sa aj za účasti zástupcov GP SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu. "Z 35 vznesených zásadných pripomienok sa 27 vôbec netýka vecnej pôsobnosti GP a Generálna prokuratúra SR ani nedisponuje odbornou spôsobilosťou obsahovo riešiť uvedené oblasti," podotkla pre TASR hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ako ďalej uviedla, so zvyšnými pripomienkami sa ministerstvo zaoberalo. "Na základe odborných stanovísk expertov rezortov obrany a zahraničných vecí na problematiku medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva a tiež na základe rokovaní s ďalšími dotknutými inštitúciami sme sa s pripomienkami GP SR nestotožnili a dokument ponechávame v pôvodnom znení," doplnila.



Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.



V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR. Dohodu kritizovala opozičná parlamentná strana Smer-SD aj mimoparlamentný Hlas-SD. Naopak, zastal sa jej premiér Eduard Heger (OĽANO) či minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).