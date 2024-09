Rezort obrany otvoril škôlku pre deti svojich zamestnancov

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR otvorilo materskú školu pre deti svojich zamestnancov. Okrem riaditeľky v nej pracuje šesť učiteliek a má kapacitu 60 detí. Škôlka je v areáli ministerstva v Bratislave. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia MO SR.



"Starostlivosť o profesionálnych vojakov a zamestnancov nášho rezortu je jednou z najvyšších priorít vedenia rezortu obrany. Nesmierne ma preto teší, že projekt materskej školy dospel do svojej realizačnej fázy a že v školskom roku 2024/2025 môžeme v týchto priestoroch privítať prvé deti zamestnancov rezortu a profesionálnych vojakov," vyhlásil generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Krajčírovič.



Ako rezort uviedol, škôlka má tri triedy a každá z nich má hraciu a oddychovú časť. Súčasťou každej triedy je aj výdajňa stravy.



Ministerstvo plánuje podobné objekty zriadiť aj v ďalších svojich areáloch v iných mestách Slovenska. Postupne by v nich chcelo spustiť aj rôzne krúžky. Mohlo by ísť napríklad o vyučovanie cudzích jazykov.



Budovanie škôlky začalo ministerstvo ešte za bývalého vedenia. Rezort pôvodne plánoval škôlku otvoriť skôr. Časť nákladov pokryl plán obnovy a odolnosti.