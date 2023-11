Rezort obrany: Ozbrojené sily majú prvú ženu v generálskej hodnosti

Bratislava 4. novembra (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR majú historicky prvú ženu v generálskej hodnosti. Koncom októbra sa ňou stala Beáta Hanušniaková. Celkovo tvoria ženy 13,8 percenta celkového stavu, čo je 1800 vojačiek. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Ženy pôsobia viac-menej rovnomerne vo všetkých útvaroch OS SR, najčastejšie sú zastúpené v štáboch útvarov, zdravotníctve a logistike, ale aj v bojových jednotkách," priblížil rezort. Na otázku, či sú ženy na niektoré pozície menej alebo viac vhodné, odpovedal, že vhodnosť uchádzačov o štátnu službu posudzujú individuálne, bez ohľadu na pohlavie.



V OS SR pôsobia aj ďalšie tri plukovníčky, teda ženy s hodnosťou, ktorá predchádza generálskej. "Menovanie do generálskej hodnosti je podmienené dosiahnutím potrebného vzdelania, ako aj uvoľnením tabuľkových miest generála, na ktoré by daný plukovník mohol byť po zvážení aj ostatných faktorov ustanovený," vysvetlilo ministerstvo.