Rezort obrany: Ozbrojené sily SR otvorili 25 miest prvého kontaktu

Bratislava 14. júna (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR otvorili 25 miest prvého kontaktu, kde dostanú záujemcovia o štátnu službu profesionálneho vojaka informácie o podmienkach a jednotlivých krokoch prijímacieho konania. Sídlia vo vojenských útvaroch vo vybraných okresných mestách. Ich zoznam a adresy sú zverejnené na stránke budemvojak.sk. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



Miesta prvého kontaktu dopĺňajú regrutačné skupiny nachádzajúce sa v šiestich krajských mestách - v Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.



"Záujemcovia o prácu v ozbrojených silách tak nemusia cestovať do krajských miest, stačí zájsť na najbližšie miesto prvého kontaktu na niektorom z vojenských útvarov, kde im priamo vojaci povedia všetko o procesoch ale tiež o službe profesionálnych vojakov. Aj takýmto spôsobom chceme záujemcom vyjsť v ústrety pri ich záujme o kariéru v Ozbrojených silách SR," uviedol minister obrany Martin Sklenár.



Profesionálni vojaci na miestach prvého kontaktu poskytnú verejnosti informácie o procese prijímacieho konania, poradia a pomôžu s vyplnením žiadosti či ďalších potrebných dokumentov. Na týchto miestach je možné aj podať žiadosť o vstup do ozbrojených síl. Miesta prvého kontaktu sú záujemcom k dispozícii každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 11.30 h a od 12.30 h do 15.00 h.



Na podporu regrutácie bude slúžiť aj 46 novovzniknutých skupín vo vojenských útvaroch. Ich cieľom je informovať verejnosť o možnostiach práce v ozbrojených silách, ale tiež prezentovať službu a poslanie OS SR na školách a v rámci aktivít na verejnosti, a priblížiť tak možnosti uplatnenia v ozbrojených silách.