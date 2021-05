Rezort obrany plánuje kúpu nákladných vozidiel pre Ozbrojené sily

Bratislava 20. mája (TASR) - Ozbrojené sily SR by mohli dostať nové nákladné vozidlá. Ministerstvo obrany (MO) SR už začalo s monitorovaním možností a dostupných ponúk. Prvú prezentáciu u výrobcu a možného dodávateľa absolvoval vo štvrtok generálny riaditeľ sekcie modernizácie – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie MO SR Jozef Zekucia. Išlo o spoločnosť Rheinmetall MAN Military Vehicles so sídlom v rakúskej Viedni. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Dôležitosť a opodstatnenosť nákladných vojenských vozidiel sa potvrdila aj počas realizácie operácie Spoločná zodpovednosť, pri potrebe rýchlej distribúcie materiálu pre nasadených príslušníkov Ozbrojených síl SR, ale tiež pri pomoci civilnému obyvateľstvu.



Nákladné vozidlá zároveň tvoria neodmysliteľnú súčasť logistiky bojového zabezpečenia jednotiek pri napĺňaní medzinárodného záväzku - vybudovania ťažkej mechanizovanej brigády,“ vysvetlil zámer Zekucia.



Cieľom pracovného stretnutia zástupcov rezortu obrany s predstaviteľmi divízie pre výrobu nákladných automobilov firmy Rheinmetall bola prezentácia výrobných kapacít spoločnosti, ako aj možnosti spolupráce v oblasti dodávok. Súčasťou boli tiež praktické ukážky výrobného portfólia nákladnej techniky.



Zekucia tiež informoval predstaviteľov spoločnosti o aktuálnom stave prípravy projektu obmeny a doplnenia vozového parku Ozbrojených síl SR, a to najmä v oblasti logistickej podpory, a tiež o možnostiach zapojenia slovenského priemyslu do tohto projektu.



Predstavitelia firmy Rheinmetall Man Military Vehicles predstavili zástupcom ministerstva prednosti technickej realizácie podvozkov novej rady vozidiel RMMV s označením HX3, ktorej premiéra bola prezentovaná začiatkom mája 2021.