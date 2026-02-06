< sekcia Slovensko
Rezort obrany podá podnet na preskúmanie rozhodnutí OČTK
Glück, ktorý je aj predsedom parlamentného brannobezpečnostného výboru, avizoval, že zvolá mimoriadne zasadnutie, na ktoré pozvú aj bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v prípadoch súvisiacich s darovaním vojenskej techniky Ukrajine. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher. Na tlačovej konferencii spolu s ním vystúpil aj minister obrany Robert Kaliňák, podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar a poslanec NR SR Richard Glück (všetci Smer-SD).
„Prokuratúra sa vo svojom stanovisku opiera o nezmyselné až protichodné tvrdenia a vysiela signál spoločnosti, že keď ste vo vláde správne zorientovaný a keď ste správne naklonený, môžete robiť prakticky čokoľvek,“ vyhlásil Melicher.
Glück, ktorý je aj predsedom parlamentného brannobezpečnostného výboru, avizoval, že zvolá mimoriadne zasadnutie, na ktoré pozvú aj bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu. Opakovane prokurátora spájal s opozíciou.
Minister obrany argumentoval, že ani iné krajiny neposlali svoje systémy protivzdušnej obrany či lietadlá z aktívnej služby. „Minulý týždeň sa vyjadril minister obrany Nemecka, že žiadnu protivzdušnú obranu nedajú na Ukrajinu, pretože už tretinu svojich kapacít odovzdali,“ uviedol. Uznal, že Poľsko daruje niektoré svoje stíhačky MiG Ukrajine, no vidí rozdiel medzi ich darovaním v roku 2026 a po začiatku vojny. Dodal, že migy-29 na Slovensku nemali byť „do roku 2050“ ale mali zabezpečovať ochranu jeho neba, kým by ich v tomto roku nenahradili stíhačky F-16.
Gašpar doplnil, že nesedí argument, že Slovensku nevznikla žiadna škoda. Aj keby stíhačky boli nefunkčné, stále by mali podľa neho peňažnú hodnotu a štát sa mal snažiť ju z nich získať predajom. Ukrajine sme ich mohli podľa neho predať. „A keď nie Ukrajine, ktorá mohla a nemohla mať v tom čase dostatočné finančné prostriedky, tak sme mohli osloviť množstvo iných krajín, ktoré stále používajú migy-29 alebo všetky tie systémy, o ktorých sa tu bavíme,“ tvrdí.
Nie všetky stroje podľa neho patrili medzi prebytočný majetok. Aj keby to tak bolo, štát podľa neho nemôže s nepoužívaným majetkom takto hospodáriť.
Politici poukázali, že krajského prokurátora Remetu v roku 2020 navrhovali na pozíciu generálneho prokurátora niektorí poslanci vtedajšieho vládneho hnutia OĽaNO.
OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej (5. 2.) tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.
Exminister obrany Jaroslav Naď informácie privítal a vyhlásil, že je hrdý na svoju bývalú vládu. Konala podľa neho hospodárne, zákonne aj morálne správne.
Predseda vlády SR Robert Fico vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície. Podobne reagoval aj na stredajšie (4. 2.) vyjadrenia generálneho prokurátora o tom, že miera stíhania korupcie výrazne klesla.
„Prokuratúra sa vo svojom stanovisku opiera o nezmyselné až protichodné tvrdenia a vysiela signál spoločnosti, že keď ste vo vláde správne zorientovaný a keď ste správne naklonený, môžete robiť prakticky čokoľvek,“ vyhlásil Melicher.
Glück, ktorý je aj predsedom parlamentného brannobezpečnostného výboru, avizoval, že zvolá mimoriadne zasadnutie, na ktoré pozvú aj bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu. Opakovane prokurátora spájal s opozíciou.
Minister obrany argumentoval, že ani iné krajiny neposlali svoje systémy protivzdušnej obrany či lietadlá z aktívnej služby. „Minulý týždeň sa vyjadril minister obrany Nemecka, že žiadnu protivzdušnú obranu nedajú na Ukrajinu, pretože už tretinu svojich kapacít odovzdali,“ uviedol. Uznal, že Poľsko daruje niektoré svoje stíhačky MiG Ukrajine, no vidí rozdiel medzi ich darovaním v roku 2026 a po začiatku vojny. Dodal, že migy-29 na Slovensku nemali byť „do roku 2050“ ale mali zabezpečovať ochranu jeho neba, kým by ich v tomto roku nenahradili stíhačky F-16.
Gašpar doplnil, že nesedí argument, že Slovensku nevznikla žiadna škoda. Aj keby stíhačky boli nefunkčné, stále by mali podľa neho peňažnú hodnotu a štát sa mal snažiť ju z nich získať predajom. Ukrajine sme ich mohli podľa neho predať. „A keď nie Ukrajine, ktorá mohla a nemohla mať v tom čase dostatočné finančné prostriedky, tak sme mohli osloviť množstvo iných krajín, ktoré stále používajú migy-29 alebo všetky tie systémy, o ktorých sa tu bavíme,“ tvrdí.
Nie všetky stroje podľa neho patrili medzi prebytočný majetok. Aj keby to tak bolo, štát podľa neho nemôže s nepoužívaným majetkom takto hospodáriť.
Politici poukázali, že krajského prokurátora Remetu v roku 2020 navrhovali na pozíciu generálneho prokurátora niektorí poslanci vtedajšieho vládneho hnutia OĽaNO.
OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej (5. 2.) tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.
Exminister obrany Jaroslav Naď informácie privítal a vyhlásil, že je hrdý na svoju bývalú vládu. Konala podľa neho hospodárne, zákonne aj morálne správne.
Predseda vlády SR Robert Fico vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície. Podobne reagoval aj na stredajšie (4. 2.) vyjadrenia generálneho prokurátora o tom, že miera stíhania korupcie výrazne klesla.