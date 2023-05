Rezort obrany potvrdil ponuku Nemecka o ochrane vzdušného priestoru

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR potvrdilo ponuku Nemecka na spoluprácu v oblasti ochrany vzdušného priestoru SR. O jej využití bude rokovať. Pre TASR to uviedla Mária Precner z komunikačného odboru rezortu.



"Vzdušný priestor SR je aktuálne chránený spojencami z Českej republiky a Poľska, pričom o zapojenie do tejto iniciatívy prejavilo záujem aj Maďarsko. Vítame možnosť spolupracovať aj s Nemeckom, o jej využití budeme rokovať," uviedla Precner.



Nemecké ministerstvo obrany informovalo o ponuke na podporu slovenskej protivzdušnej obrany prostredníctvom tzv. air policingu.



Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na nové stíhacie lietadlá F-16, ktorých dodanie sa oneskorilo. Podľa posledných informácií by mali prísť v priebehu roka 2024.