< sekcia Slovensko
Rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove
Areál stavby aktuálne stráži vojenská polícia.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov/Bratislava 30. apríla (TASR) - Rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.
„Po súťaži, ktorá bola usporiadaná, vyhral súťažiaci, ktorý nielenže sa začal dostávať do omeškania, ale predovšetkým sme zistili pri pravidelných kontrolách, že došlo k poskytnutiu veľmi nekvalitnej práce, ktorá je až taká, že ohrozuje statiku a stabilitu samotnej stavby,“ načrtol minister. Potrebné preto bolo podľa neho prerušiť výstavbu a spustiť znalecké zistenia. Následne avizuje vyvodenie dôsledkov.
Znalci majú zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť, alebo zbúrať a postaviť nanovo. Rozsah škôd zatiaľ nevedel odhadnúť. „Vieme odhadnúť to, že nám bola spôsobená zásadná škoda, ale ako ten rozsah napravíme, to budeme vedieť po znaleckom skúmaní, ktoré by sme mohli mať v priebehu budúceho týždňa, predpokladám,“ priblížil Kaliňák.
Čo sa týka vzťahu k zhotoviteľovi, k dispozícii sú viaceré alternatívy riešenia situácie. „Môže pokračovať po tom, čo predloží určité záruky k tomu, že vie dobre pokračovať v kvalite a v časovom horizonte. Môže dôjsť k zrušeniu zmluvy, môže dôjsť k nejakým nahradeniam. Sú možnosti, aby sme odňali časť, nielen celú stavbu. Myslím, že manažment, ktorý sa venuje tejto stavbe, má za cieľ, aby bola čo najskôr hotová a pokračovala ďalej,“ vysvetlil Kaliňák.
Zároveň pripustil posun termínu dokončenia stavby. „To, ako to bude s časovým harmonogramom, budeme vedieť povedať podľa mňa v júni, keď už budeme mať to riešenie uplatnené a začne stavba znova fungovať,“ povedal Kaliňák.
Areál stavby aktuálne stráži vojenská polícia. Podľa Kaliňáka je dôvodom, aby znalecké posudzovanie bolo adekvátne a nikto nerušil vykonanie úkonov dôležitých pre posúdenie ďalšieho postupu.
K otázke údajného nevyplácania faktúr subdodávateľom minister odpovedal, že táto téma nebola na stole. „My nie sme za to zodpovední toto úplne skúmať. Ale pravda je tá, že teraz už o tom vieme. Čiže chceme hovoriť so subdodávateľmi, aby sme mohli s nimi pokračovať, aby sa cítili komfortne, pretože to je pre nás dôležité. Pravda je, že tieto firmy, alebo jednu z nich minimálne, takáto povesť obchádza,“ dodal šéf rezortu obrany.
K pozastaveniu výstavby sa vyjadril aj líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „Ak sú nejaké technické problémy, tie sa asi vyskytnú na každej stavbe,“ podotkol. Myslí si, že Kaliňák je schopný manažér a bude tomu venovať náležitú pozornosť. Zároveň ocenil, že rozostavené nemocnice v gescii ministerstva zdravotníctva „bežia naďalej a nie sú tam technické komplikácie“.
Podpredseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) upozornil, že nemocnica je financovaná z plánu obnovy. „Jej celá hrubá stavba má byť zaplatená z plánu obnovy, ktorý končí 30. júna, teda v lete už budú posledné platby. Ak nestihneme míľniky, ktoré nám vyplývajú z plánu obnovy, tak tieto peniaze nám Európska únia pravdepodobne nepreplatí a tieto peniaze prepadnú a pôjdu na vrub štátneho rozpočtu, respektíve obranného rozpočtu,“ uviedol. Zároveň vyzval Kaliňáka, aby prišiel na výbor vysvetliť, či neprepadnú stovky miliónov eur a rovnako priblížiť, v akom stave sú stavby nemocníc v Banskej Bystrici, Martine a vo Vajnoroch v Bratislave. „Môže nastať reálna situácia, že nám tu zostane na vrub 1,8 až dve miliardy eur, ktoré budeme musieť dofinancovať na dokončenie všetkých tých nemocníc, a táto vláda tu nechá budúcim vládam iba prázdnu špajzu,“ podotkol Dvořák.
Poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) kritizoval informácie o problémoch vojenskej nemocnice tiež. „Informáciu, že nemocnica v Prešove, ktorú stavia ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka, možno bude musieť byť sčasti zbúraná pre použitie nekvalitných materiálov, považujem za veľmi vážne zlyhanie celého manažmentu ministerstva obrany, najmä vedenia zodpovedného za výstavbu tejto nemocnice,“ vyhlásil. Kaliňáka vyzval, aby prebral politickú zodpovednosť a odišiel z vládnej funkcie. Hnutie Slovensko podľa neho preverí, či pri výstavbe neboli porušené zákony o verejnom obstarávaní.
Ministerstvo obrany SR vlani v jeseni uzavrelo zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom je skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Postavená by mala byť do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
