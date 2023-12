Rezort obrany: Práce na Kukurici sa možno začnú v polovici roka 2024

Bratislava 9. decembra (TASR) - Práce na rekonštrukcii vojenskej ubytovne Hviezda v Bratislave, známej ako Kukurica, by sa mohli začať najskôr v polovici roka 2024. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR. Poukázal pritom na aktuálne termíny verejných obstarávaní.



"Bola ukončená prvá etapa vypratávania objektu a začiatkom roku 2024 sa pripravuje druhá etapa. Začiatok realizácie rekonštrukcie je podmienený osvedčením projektovej dokumentácie v stavebnom konaní a vydaním právoplatného stavebného povolenia. Následne sa môže začať proces verejného obstarávania na realizátora rekonštrukcie," priblížil rezort.



Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a poskytovateľa inžinierskej činnosti už ministerstvo úspešne ukončilo. Ako vyplýva zo zverejnenej zmluvy o dielo, cena predstavuje 1,4 milióna eur.



Projekt rekonštrukcie tzv. Kukurice predstavilo vedenie ministerstva na čele s Jaroslavom Naďom v máji 2022. Odhadovaný rozpočet bol vtedy 34,8 milióna eur. Ukončenie obnovy predpokladali v roku 2025.



Rezortu obrany slúžila budova od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po obnove má slúžiť najmä zamestnancom rezortu, rozdelená bude na administratívnu a ubytovaciu časť.