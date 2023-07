Rezort obrany prijal ponuku USA na vozidlá 4x4

Na snímke minister obrany SR Martin Sklenár podpisuje dohodu v Bratislave 20. júla 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 20. júla (TASR) - Rezort obrany prijal ponuku Spojených štátov na ľahké taktické viacúčelové vozidlá (JLTV) 4x4 od spoločnosti Oshkosh. Ozbrojené sily (OS) SR získajú 160 vozidiel v dvoch variantoch v hodnote takmer 190 miliónov dolárov, zaplatené budú z fondu USA. Dodanie vozidiel sa predpokladá v priebehu roka 2025. Dohodu vo štvrtok podpísal minister obrany Martin Sklenár.Minister ocenil, že Ozbrojené sily SR si prakticky zadarmo a rýchlo doplnia dôležité chýbajúce spôsobilosti. Rovnaké vozidlá podľa neho používajú viaceré krajiny NATO. "Za zmienku stojí vysoká mobilita, vysoká flexibilita, možnosť upravovať vozidlo podľa potrieb na konkrétne úlohy a, samozrejme, ochrana posádky," priblížil. Ide podľa neho o prvý krok pri budovaní tejto spôsobilosti. Ďalší rozvoj bude závisieť od požiadaviek OS SR.Šéf rezortu vyzdvihol tiež zapojenie slovenského obranného priemyslu do dodávky.avizoval. Už teraz má podľa neho firma Oshkosh, ktoré stroje vyrába, podpísané memorandá o porozumení s viacerými slovenskými spoločnosťami.Celkové náklady na prevádzku vozidla boli podľa Sklenára zatiaľ stanovené orientačne.poznamenal. Ročne by mohlo ísť približne o 30.000 eur.Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko označil 4x4 za kľúčovú spôsobilosť pre zabezpečenie mobility hlavne špeciálnych jednotiek, jednotiek prieskumu a niektorých podporných jednotiek. Ocenil rýchle dodanie vozidiel. Armáda takúto techniku podľa neho potrebuje v stovkách kusov.Súčasťou kontraktu má byť logistická podpora vo forme náhradných dielov, poľného servisu, výcviku a dokumentácie. Vozidlá budú financované z fondu FMF (Foreign Military Financing - zahraničné vojenské financovanie), v rámci ktorého USA vyčlenili pre Slovensko celkovo 200 miliónov dolárov. Rezort uhradí v procese obstarania 20 percent DPH.Sklenár potvrdil zámer využiť zvyšné prostriedky z grantu na kúpu ručných zbraní a protidronovú ochranu. Čaká sa na konkrétne ponuky zo strany USA.Zámer ministerstva obrany minulý týždeň schválila vláda. Hlas-SD vyzval kabinet, aby rozhodnutie zrušil. Tento krok označil za premrhanú príležitosť získať za americké zdroje sofistikovanú techniku a slovenské zdroje použiť na podporu domáceho priemyslu výrobou tohto typu vozidiel na Slovensku.Exminister obrany Jaroslav Naď zo strany Demokrati pokračovanie projektu uvítal, poukázal aj na prínos pre domáci obranný priemysel. Rozhodnutie podporil aj generál vo výslužbe Pavel Macko reprezentujúci strany okolo Maďarského fóra. To, že OS SR sú odkázané na nákup takejto techniky zo zahraničných darov a nie z vlastnej výroby, považuje za priamy dôsledok dlhodobého pôsobenia Smeru a Hlasu proti bezpečnostným záujmom Slovenska a ich oslabovania našej obrany a bezpečnosti.