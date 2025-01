Rezort obrany pripravuje pavilón na výstavu IDEX 2025 v Abú Zabí

Bratislava 17. januára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje výstavný pavilón na výstavu obrannej techniky IDEX 2025 v Abú Zabí. Na jeho dizajn uzavrelo zmluvu a zaplatí zaň minimálne 62.000 eur. Vyplýva to z vyjadrenia vedúceho tlačového oddelenia MO SR Michala Bachratého pre TASR a zo zverejnenej zmluvy v centrálnom registri.



"Hlavným cieľom tejto expozície je predovšetkým prezentácia spôsobilostí Ozbrojených síl SR a celého obranného rezortu, ako aj demonštrácia pripravenosti plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancii. Samozrejme, nemenej dôležitým aspektom je podpora obranného priemyslu Slovenskej republiky. Cieľom je zvýšiť povedomie o slovenských obranných technológiách a podporiť export obranných produktov," uviedol Bachratý.



Ako dodal, spolupráca s vybranými firmami sektoru umožňuje ministerstvu vytvoriť komplexnejší a pútavejší obraz o obranných schopnostiach Slovenska. Zvyšuje sa tým podľa neho aj dôveryhodnosť SR ako partnera v tejto oblasti.



Bachratý priblížil, že medzi exponáty na výstave by mohla patriť napríklad samohybná húfnica EVA M2, samohybný automatizovaný mínomet AM120 či virtuálny simulátor leteckej a pozemnej techniky. "Tieto moderné zbraňové systémy sú výsledkom úspešnej spolupráce slovenských odborníkov, preto ich vystavenie na spoločnej expozícii je jasným dôkazom našich ambícií v oblasti vývoja a výroby moderných obranných technológií," myslí si. Usudzuje, že úspech výstavy môže otvoriť nové možnosti pre zahraničnú spoluprácu v obrannej sfére, ako aj posilniť pozíciu Slovenska na globálnom trhu.



Z rámcovej zmluvy, ktorú rezort uzavrel so spoločnosťou Easy CAD, vyplýva, že za dizajn pavilónu zaplatí 62.000 eur bez DPH. Ďalších 36.000 eur je stanovených ako maximálna suma na pokrytie odborného dozoru nad pavilónom. Rezort sa s firmou pri tejto časti zákazky dohodol na sadzbe 90 eur za hodinu. Z maximálnej sumy tak vie pokryť 400 hodín dozoru. Ministerstvo podľa zmluvy nemusí vyčerpať celú sumu.



Výstava IDEX 2025 v Abú Zabí by sa mala podľa informácií na jej webe konať od 17. do 21. februára. V roku 2023 sa na výstave zúčastnilo viac ako 130.000 návštevníkov a vyše 1300 vystavovateľov z aspoň 65 krajín sveta. Koná sa raz za dva roky.