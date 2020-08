Rezort obrany rokuje s Nemeckom o nasadení vojakov do operácie Irini

Bratislava 8. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR rokuje s Nemeckom o nasadení vojakov do operácie Irini. Pôsobiť by v nej mohlo do päť príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR a pravdepodobne desať členov Vojenskej polície. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Prvý tím zložený z maximálne piatich vojakov OS SR by mal pôsobiť na operačnom veliteľstve operácie v Ríme. "Počíta sa tiež s vyslaním príslušníkov Vojenskej polície v rámci tzv. Boarding Teamu, ktorý by mal byť nasadený na plavidle Námorníctva Spolkovej republiky Nemecko," načrtla hovorkyňa s tým, že sa predpokladá vyslanie desiatich príslušníkov polície.



Ako pripomenula Kovaľ Kakaščíková, nasadenie oboch tímov je aktuálne predmetom rokovaní. V zmysle platnej legislatívy musí byť tiež návrh schválený vládou a následne poslancami Národnej rady SR.



Operácia EUNAVFOR MED Irini od 1. apríla nahradila operáciu EUNAVFOR MED Sophia, ktorej súčasťou boli v období rokov 2017/2018 aj slovenskí vojenskí policajti. Ich pôsobenie na nedávnej návšteve SR ocenila aj nemecká ministerka obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová.