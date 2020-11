Rezort obrany rokuje s USA o možnom využití ich finančnej ponuky

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR v súčasnosti komunikuje s USA o možnostiach a tiež typoch vrtuľníkov, ktoré by Slovenská republika mohla v prípade záujmu nakúpiť s využitím ich ponuky na 50 miliónov dolárov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ponuka je určená na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie bývalej Varšavskej zmluvy. Podmienkou je financovanie jedna k jednej.



Slovensko môže využiť ponuku približne do polovice roka 2022. "Podmienkou prijatia finančných prostriedkov od USA je využitie systému obstarávania tzv. FMS (Foreign Military Sales), pomocou ktorého boli obstarané vojenské viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk a taktiež stíhacie lietadlá typu F-16," priblížila hovorkyňa.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) už skôr načrtol, že Slovensko by mohlo s pomocou peňazí od Spojených štátov dokúpiť vrtuľníky Black Hawk a dovybaviť tie, ktoré má, alebo nakúpiť ľahšie vrtuľníky. Zdôraznil, že finálne rozhodnutie závisí od požiadaviek Ozbrojených síl SR.