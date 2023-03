Rezort obrany: Slovensko by mohlo podporiť misiu pre Ukrajinu

Bratislava 23. marca (TASR) - Slovenská republika by mohla vyslať do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (EUMAM UA) do šiestich príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie. Slovenskí vojaci a príslušníci Vojenskej polície by zároveň mohli na území SR poskytovať výcvik príslušníkom Ozbrojených síl Ukrajiny. Vyplýva to z návrhu, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál musí odobriť vláda i parlament.



"Účasť Slovenskej republiky v rámci EUMAM UA umožní rozšíriť a zosúladiť existujúce výcvikové iniciatívy členských štátov EÚ. Ozbrojené sily SR tak budú poskytovať výcvik ukrajinským ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky v rámci misie EUMAM UA i za možnej účasti zahraničných partnerov. Súčasne sa príslušníci Ozbrojených síl SR zapoja do príslušných vojenských štruktúr na podporu EUMAM UA," načrtol rezort v materiáli. Cvičenia na Slovensku by sa mohli konať za prítomnosti vojakov z členských krajín EÚ, USA a Veľkej Británie.



Zapojenie Slovenskej republiky do výcviku príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl je podľa ministerstva nielen jasnou podporou legitímne sa brániacej Ukrajiny, prejavom súdržnosti na úrovni EÚ, ale i investíciou do obnovy bezpečného prostredia na našej východnej hranici v budúcnosti.



Cieľom EUMAM UA je naplniť urgentné požiadavky ukrajinských ozbrojených síl v oblasti výcviku a posilniť tak ich kapacity v boji za obnovenie teritoriálnej integrity Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach. Trvanie misie sa zatiaľ plánuje do konca roku 2024. Aktuálne má za cieľ poskytnúť výcvik pre 30.000 ukrajinských vojakov.



Finančné náklady spojené s poskytnutím výcviku ukrajinským ozbrojeným silám majú byť refundované prostredníctvom Európskeho mierového nástroja.