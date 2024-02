Rezort obrany: Snaha o zviditeľnenie vojakov nenaplnila očakávania

Bratislava 24. februára (TASR) - Minuloročná kampaň na zviditeľnenie služby profesionálnych vojakov nenaplnila očakávania, zhodnotil rezort obrany. Pripúšťa však, že zvyšovanie záujmu je dlhodobý proces a zvýšený počet žiadostí možno očakávať s časovým oneskorením. Do Ozbrojených síl (OS) SR vlani prijali 1154 vojakov, služobný pomer ukončilo 1129. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR. Ambíciou bolo zvýšiť stavy v armáde o 1000 miest.



"Naplnenosť v OS SR ovplyvňuje niekoľko faktorov, ako je rotácia personálu (skončenie služobného pomeru profesionálnych vojakov), zmeny v organizačných štruktúrach OS SR, ako aj prijímacie procesy. Porovnaním uvedených faktorov je možné konštatovať, že stav naplnenosti a plán zvýšenia personálu v OS SR nezodpovedá stanoveným cieľom," zhodnotilo ministerstvo.



Šírenie dobrého mena ozbrojených síl a zvyšovanie záujmu o vstup do OS SR je podľa rezortu dlhodobý proces. Ku kontinuálnemu procesu podpory regrutácie prispievajú napríklad aktivity v rámci prezentácie samotných profesionálnych vojakov na rôznych verejných podujatiach či na školách," načrtlo MO SR.



Poukázalo napríklad na dlhodobú spoluprácu so strednými školami a konzervatóriami. Spoznávanie vojenského prostredia a vojenskej práce študentami stredných škôl umožňuje podľa neho ľahšie rozhodovanie sa stredoškolákov pri výbere vojenského povolania po ukončení školy.



V OS SR najviac chýbajú najmä vodiči skupiny C, kuchári, elektrotechnické odbornosti (spojári, elektrošpecialisti systémov), strojnícke odbornosti (mechanici lietadiel) či IT špecialisti.