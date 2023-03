Rezort obrany spustil výstavbu materskej školy pre deti zamestnancov

Bratislava 10. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR spustilo výstavbu vlastnej materskej školy pre deti svojich zamestnancov. Bude tak prvý rezort na Slovensku, ktorý poskytne tento prorodinný benefit. Škôlka bude mať kapacitu 60 detí. Stavebné práce by mali stáť 1,49 milióna eur, z toho 990.000 eur by mali pokryť financie z plánu obnovy. Kolaudáciu materskej školy očakáva rezort v auguste. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kakaščíková.



"Vážime si prácu a čas našich zamestnancov a profesionálnych vojakov, preto sme im chceli vyjsť v ústrety aj takýmto spôsobom. Okrem toho, deti sú naša budúcnosť, preto radi poskytneme kvalitný priestor a moderný prístup k zabezpečeniu ich predprimárneho vzdelávania," uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.



Škôlku v areáli Kutuzovových kasární v Bratislave vybudujú z montovaných modulov zo systému oceľových profilov, pričom bude zaradená do energetickej triedy A0 a má spĺňať všetky moderné ekologické trendy, ako sú napríklad zelená strecha či fotovoltika. "Vďaka realizovanému technickému riešeniu bude v prípade potreby možné veľmi rýchlo a efektívne rozšíriť kapacity materskej školy doplnením ďalších stavebných modulov," upozornila hovorkyňa.



Návrh školského vzdelávacieho programu počíta podľa generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR Petra Kozáka s vytvorením materskej školy rodinného typu so silným komunitným a environmentálnym programom. "Jedinečnosť našej škôlky by okrem obohatenia osnov o náuku o význame ozbrojených a záchranných zložiek v našej spoločnosti mala spočívať v úzkej spolupráci so štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky SR pri napĺňaní ekologického programu alebo Vojenskou hudbou Ozbrojených síl SR pri rozvíjaní hudobného povedomia detí našich kolegov," priblížil.



V rámci spolupráce jednotlivých rezortných zložiek a rodičovskej komunity sa plánuje napríklad výstavba dažďovej záhrady a vyvýšených záhonov, v ktorých si jednotlivé triedy budú pestovať vzťah k zdravému životnému štýlu prostredníctvom sadenia bylín alebo zeleniny. Samozrejmosťou by mala byť realizácia výletov, exkurzií a rôznych športových či kultúrnych podujatí.



Rezort súbežne s výstavbou škôlky pracuje na obstaraní interiérového vybavenia a zabezpečení stravovania pre deti.