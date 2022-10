Rezort obrany: SR má záujem o európsky systém protivzdušnej obrany

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR potvrdilo záujem Slovenska o nemeckú iniciatívu spoločného európskeho systému protivzdušnej obrany. Projekt by mohol zahŕňať spoločné akvizície a nasadzovanie systémov protivzdušnej obrany. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Nateraz však hovoríme iba o deklarovaní záujmu pokračovať v hľadaní možných spoločných aktivít, nejde o žiaden záväzok zo strany SR," uviedla hovorkyňa. Ako doplnila, záujem prejavilo na rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO 22 štátov.



Cieľom iniciatívy má byť posilnenie integrovanej protivzdušnej obrany NATO v Európe. "Projekt by mohol priniesť zapojeným krajinám úsporu financií, skrátenie dodacej doby, spoločnú logistickú podporu, ale tiež napríklad zvýšenie schopnosti priemyselnej výroby," načrtla hovorkyňa.