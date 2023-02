Rezort obrany: Tento rok má prísť vozidlo 8x8 a zvyšné tanky Leopard

Bratislava 4. februára (TASR) - Tento rok by mali Ozbrojeným silám SR dodať prvé bojové obrnené vozidlo 8x8. Na prelome rokov by mala prísť aj časť 3D rádiolokátorov. Naďalej sa ráta aj s dodávkou zvyšných 14 tankov Leopard 2A4 od Nemecka. Ministerstvo obrany (MO) SR nevylúčilo ani dodanie ôsmich húfnic Zuzana 2. Vyplýva to zo stanoviska MO SR, ktoré TASR poskytla hovorkyňa rezortu Martina Kakaščíková.



Prvé vozidlo 8x8 z celkovo 76 kusov by mali dodať v septembri vo verzii AMB (ambulantné) na vykonanie kontrolných a vojskových skúšok. Prvé vozidlá majú vyrábať vo Fínsku, neskôr by sa mala výroba presunúť na Slovensko.



Na prelome rokov majú prísť aj prvé 3D rádiolokátory, ktoré nahradia doterajšie vybavenie po technickej životnosti. Všetkých 17 má byť na Slovensku v roku 2025.



Pri ôsmich húfniciach Zuzana 2 pre Ozbrojené sily SR je dohodnutý termín na dodanie na rok 2024. "Vzhľadom na snahu o zrýchlenie produkcie je možné, že niektoré prídu už tento rok," potvrdila hovorkyňa. Pôjde o posledné z 25 objednaných húfnic v roku 2018, ktorých dodanie sa posúvalo pre pandémiu i zákazku pre Ukrajinu.



Dodanie 14 tankov Leopard 2A4, ktoré sú náhradou za bojové vozidlá pechoty poskytnuté Ukrajine, je plánované od marca do konca roka 2023. Jeden už Nemecko dodalo Slovensku koncom minulého roka.



Tento rok by mali v USA dokončiť aj prvé stíhačky F-16 pre Slovensko. "Podľa aktuálnej dohody by však mali ostať v USA na ďalší výcvik našich pilotov a technikov a prvé lietadlá F-16 Block 70 by mali byť preletené na Slovensko v druhom kvartáli 2024," uviedla hovorkyňa.