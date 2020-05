Rezort obrany upozorňuje na plánované vojenské presuny

Bratislava 1. mája (TASR) - Cez Slovensko sa budú nasledujúci týždeň (4. - 10. 5.) presúvať zahraničné spojenecké vojská. Plánované sú aj ďalšie presuny. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Konkrétne pôjde o presuny NATO v dňoch 8. až 9. mája 2020 z Maďarska do Poľska a z Poľska do Maďarska bez sprievodu vojenskej polície. Rezort obrany zdôrazňuje, že oba presuny boli schválené v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky," priblížila hovorkyňa.



Doplnila, že okrem toho sa uskutočnia aj cestné presuny cisternových vozidiel Ozbrojených síl SR na trase Prešov – Zemianske Kostoľany a späť v období od 4. do 10. mája. Plánované sú podľa jej slov aj železničné presuny Ozbrojených síl SR v súvislosti s prepravou pohonných látok na trase Zemianske Kostoľany – Kuchyňa.