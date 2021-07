Rezort obrany upozorňuje na plánované presuny vojenskej techniky

Bratislava 23. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na plánovaných desať cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl cez územie SR. Uskutočnia sa v období od 26. júla do 1. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Pôjde predovšetkým o presun spojeneckých vojakov v súvislosti s prepravou materiálu a účasťou na medzinárodných cvičeniach. Rezort obrany zdôrazňuje, že tranzity boli riadne schválené v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR," skonštatovala hovorkyňa.



V období od 26. júla do 1. augusta sa uskutočnia tiež cestné presuny techniky Ozbrojených síl SR v rámci Slovenska na trasách Martin – Kuchyňa a späť, Sliač – Nitra a späť, Prešov - Michalovce, Trenčín – Nitra, Alekšince – Sliač, Sliač – Banská Bystrica a späť, Zemianske Kostoľany – Martin a späť, Sliač – Trenčín a späť, Zemianske Kostoľany – Nováky a späť, ako aj na trase Zemianske Kostoľany – Trebišov.



V priebehu budúceho týždňa sú plánované tiež železničné presuny OS SR, a to na trasách Kuchyňa – Zemianske Kostoľany a Nemšová – Prievidza.