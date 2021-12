Cez SR sa bude presúvať vojenská technika, upozorňuje rezort obrany

Bratislava 17. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na jeden cestný presun zahraničných spojeneckých ozbrojených síl. Ten sa uskutoční v období od 20. do 26. decembra cez Slovensko. Ministerstvo zdôraznilo, že tranzit bol riadne schválený v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



V období od 20. do 26. decembra sa uskutočnia aj cestné presuny techniky Ozbrojených síl SR v rámci Slovenska, a to na trasách Zvolen – Martin a späť, Martin – Michalovce a späť, Martin – Sereď, v rámci mesta Sereď, Nitra – Trenčín a späť, Martin – Dubnica nad Váhom a späť, Michalovce – Kamenica nad Cirochou a späť, Michalovce – Moldava nad Bodvou, v rámci Moldavy nad Bodvou, Moldava nad Bodvou – Rožňava, Kuchyňa – Levice, Zemianske Kostoľany – Levice a späť, Ruskov – Gemerská Hôrka.



Na budúci týždeň sú podľa hovorkyne plánované aj železničné presuny techniky Ozbrojených síl (OS) SR na trasách Vrútky – Nováky, Prešov – Zemianske Kostoľany, Sereď – Moldava nad Bodvou a Kuchyňa – Zemianske Kostoľany.