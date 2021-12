Cez územie SR by sa malo uskutočniť šesť presunov vojenskej techniky

Bratislava 31. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na šesť plánovaných cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl. Tie sa uskutočnia v období od 3. do 9. januára 2022 cez územie Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Rezort obrany zdôraznil, že tranzit bol riadne schválený v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



V období od 3. do 9. januára 2022 sa uskutočnia tiež cestné presuny techniky Ozbrojených síl SR v rámci Slovenska, a to na trasách Martin – Sučany, Hlohovec – Michalovce a späť.